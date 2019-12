A&D Wines com seis novos mercados de exportação

A A&D Wines, produtora de Vinhos Verdes na zona de Baião, estreou-se em seis novos mercados – Nova Iorque, Califórnia, Espanha, Holanda, Emirados Árabes Unidos e Noruega -, que asseguraram já cerca de 19% do valor total de vendas da empresa.

Juntamente com o Japão, estes novos mercados vêm reforçar a tendência de aumento das exportações dos vinhos da A&D Wines para fora do mercado europeum algo que já vinha acontecendo desde 2018. “Em 2019, podemos afirmar que o mercado extraeuropeu representa um terço das vendas, valor para o qual contribuem maioritariamente o Canadá, EUA e Japão”, refere a empresa em comunicado.

Como parte do seu plano de expansão e consolidação no mercado nacional e internacional a produtora familiar alargou o portefólio de vinhos, abriu o seu primeiro ponto de Enoturismo na Quinta de Santa Teresa e apostou na conversão de toda a agricultura para produção biológica.

“As colheitas de 2019 do portefólio de vinhos da A&D Wines serão na sua maioria lançadas com certificação biológica, o que é particularmente valorizado na maior parte destes novos mercados de exportação”, pode, ainda, ler-se no comunicado.

A A&D Wines é um projeto familiar de Alexandre Gomes e Dialina Azevedo que herdaram a Quinta do Arrabalde e compraram, mais tarde, a Quinta dos Espinhosos e a Quinta de Santa Teresa.

