Apple já vende mais relógios do que as marcas de luxo suíças

Nos últimos três meses do ano passado foram vendidos 8 milhões de relógios da Apple. O número superou em 1,2 milhões as vendas da Omega, Rolex, Swatch e Tag Heuer, sendo esta a primeira vez que tal sucede. No entanto, no conjunto do ano, os suíços mantiveram a sua liderança.

Os relógios da empresa liderada por Tim Cook têm vindo a conquistar muitos utilizadores, mas os dados disponíveis não permitem ainda antecipar uma grande fidelidade dos consumidores à marca. Indício disso mesmo são as oscilações de vendas que o Apple Watch registou nestes dois últimos anos: vendeu 1,5 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2016; no 4º trimestre desse ano deu um salto para os 6 milhões, mas na entrada de 2017 viu as vendas afundar para quase metade.

A recuperação foi retomada em abril do ano passado, com as vendas a registarem sucessivos aumentos desde essa altura até atingirem os 8 milhões na reta final de 2017.

Do lado da indústria suíça os dados mostram um padrão de estabilidade nas vendas das referidas marcas: no primeiro trimestre de 2016 foram vendidos 5,9 milhões de Rolex, Omega, Tag Heuer e Swatch e no final do ano passado foram 6,8 milhões – próximo dos 7 milhões observados exatamente um ano antes.

No total, em 2017, os consumidores compraram 24,2 milhões dos relógios com a chancela da indústria suíça, enquanto a Apple vendeu cerca de 18 milhões. Os próximos meses mostrarão se aquela ‘ultrapassagem’ registada no final do ano passado veio para durar ou não.

