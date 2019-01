“As Caraíbas no meio do Atlântico”. Americanos adoram os Açores

O jornal norte-americano The New York Times convida os seus leitores a visitar o arquipélago dos Açores, “a apenas quatro horas de avião da América”, na lista dos 52 lugares do mundo a conhecer em 2019. Esta é a única região portuguesa em destaque.

Na lista liderada por Puerto Rico, em nono lugar surgem “o arquipélago vulcânico subtropical dos Açores”, “as Caraíbas no meio do Atlântico”, como é descrito. “Uma mística exuberância verde, crateras vulcânicas gigantescas agora transformadas em lagoas, fontes termais naturais fumegantes que emanam da terra, milhares de hortênsias azuis e o único produtor de café da Europa distinguem o arquipélago.”

Além da paisagem única e deslumbrante, o New York Times destaca a gastronomia, nomeadamente, em Ponta Delgada, como a Casa do Abel, o Otaka – de influência japonesa – e a Tasquinha Vieira, especializada em cozinha orgânica local. Nos novos hotéis os destaques vão para o Lava Homes, na Ilha do Pico, e o Grand Hotel Açores Atlântico, inaugurado em julho.

O artigo assinado por Daniel Scheffler termina com as companhias aéreas com voos para os Açores: a TAP, que faz escala em Lisboa, a partir de Nova Iorque; e a Delta, com voos diretos Nova Iorque-Ponta Delgada.

