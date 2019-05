O Benfica sagrou-se campeão nacional 2018/19 este sábado ao vencer (4-1) o Santa Clara no Estádio da Luz. O campeonato decidiu-se precisamente na última jornada. Este ano o Benfica marcou 103 golos.

A festa do 37º título faz-se agora no Estádio da Luz e segue depois para o Marquês do Pombal.

(Em atualização)

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.