Christmas Wine Experience regressa ao The Yeatman com 200 vinhos à prova

São mais de 100 os produtores vínicos representados, oriundos de todas as regiões do país, e cada um apresenta dois dos seus melhores vinhos para o Natal

O Christmas Wine Experience está de volta ao The Yeatman, pelo nono ano consecutivo. No fim-de-semana de 30 de novembro e 1 de dezembro há mais de 200 vinhos especiais em prova e os primeiros a reservar para domingo têm um preço promocional.

São mais de 100 os produtores vínicos de todas as regiões do país que se alinham pelas áreas comuns do hotel para apresentar dois dos seus melhores vinhos para o Natal. A ideia é encontrar os pares perfeitos para acompanhar os pratos típicos da quadra, do tradicional bacalhau ao peru ou às sobremesas da época.

E porque o vinho é sempre uma escolha segura, no The Yeatman encontrará as sugestões ideais para oferecer este Natal, apresentados na primeira pessoa pelo seu produtor para que possa acompanhar um bom vinho de uma boa história.

Aos melhores vinhos juntam-se os queijos e enchidos e uma prova de azeites portugueses, que completam a experiência. Como habitual, haverá também um Bazar de Natal com uma seleção de marcas portuguesas e produtos artesanais, entre os quais acessórios para vinho, joias de autor, sabonetes perfumados, bombons, entre outros.

O evento decorre das 15h00 às 19h00 e os bilhetes estão já disponíveis no site de eventos do hotel. O bilhete custa 50 euros, sendo que, até 18 de novembro, as entradas para dia 1 de dezembro beneficiam de um 40 euros. Grupos de oito ou mais pessoas usufruem sempre de um preço reduzido de 45 euros por pessoa e há também um bilhete combinado para os dois dias por 75 euros.

