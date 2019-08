Este é o novo (e surpreendente) produto da IKEA

Vem aí uma coluna da Ikea que até poderá ser usada como uma pequena mesa-de-cabeceira ou qualquer outra opção de decoração.

O nome não é o mais fácil de decorar: o resultado desta parceria recebeu o nome de SYMFONISK e chegará em breve às lojas da marca sueca. Esta coluna tem compatibilidade com os serviços de streaming de música disponíveis no mercado, como o Spotify, Tidal, Deezer ou Apple Music.

Leia também: Estes móveis da IKEA podem valer uma verdadeira fortuna

Nas imagens divulgadas pela marca, é percetível que a Ikea quer manter o habitual visual geométrico dos seus produtos, numa opção que tanto pode ser usada na vertical como na horizontal. E, ao juntar-se à Sonos, uma das marcas áudio mais populares nos Estados Unidos, a empresa sueca dá a entender que não quer descurar a qualidade de som.

A parte da frente é coberta com tecido e os botões de controlo áudio estão colocados de forma discreta. São três botões, que permitem baixar ou aumentar o volume e colocar uma faixa em pausa.

Leia também | Mercado das casas inteligentes continuará a aumentar nos próximos anos

Se usada na horizontal, é possível recorrer a esta coluna como uma espécie de mesa-de-cabeceira minimalista. Já se for usada na vertical, poderá também ser polivalente, a funcionar como uma espécie de apoio para livros numa estante.

Não foram dados mais pormenores sobre as características técnicas desta coluna mas, como acontece nos restantes produtos da Sonos, uma aplicação para smartphone permitirá controlar a coluna e ter alguns toques de personalização. Por enquanto, também não há indicação da disponibilidade destas colunas nos diferentes territórios onde a Ikea está presente ou possíveis preços.

Não é a primeira vez que a Ikea aposta no mundo tecnológico, recorrendo também a parcerias. No ano passado, para aumentar o seu ecossistema de domótica, para tornar as casas mais inteligentes, a marca sueca anunciou uma parceria com a Xiaomi.

Leia mais sobre tecnologia em Insider.dn.pt

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.