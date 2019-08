O Moto E5 pode não parecer atraente no início, em comparação com o Moto G7, mas representa menos da metade do preço. Tem uma bateria de 5000mAh que oferece uma vida de bateria considerável. Conta com um processador Snapdragon 425, uma versão reduzida do Android 8.0 Oreo, e os recursos de dual SIM são outra carta na manga. Preço: 129 euros