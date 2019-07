O perigo dos carregadores mais baratos: porque não deve usá-los

Há quem tenha tendência a usar carregadores que não são os de origem do smartphone, por exemplo, optando por modelos que compra mais baratos. Mas, como diz o ditado, o barato sai caro. O caso mais recente é o de um incêndio em Espanha, num apartamento em Valladolid, como mostra o jornal espanhol El Confidencial. O culpado? Um carregador de smartphone, que conseguiu incendiar um colchão durante o curto-circuito.

E qual é a diferença entre os equipamentos mais baratos e os carregadores oficiais? Em linhas muito gerais, as normas de segurança definidas para cada carregador, por exemplo. Mas não é só o risco de curto-circuito ou picos de tensão que enfrenta ao usar equipamentos mais baratos.

Há quem combine cabos e transformadores diferentes, para reutilizar equipamentos, por exemplo. Também isto pode ser prejudicial para o tempo de vida dos equipamentos. O jornal espanhol exemplifica que, alguns carregadores, podem ter uma voltagem diferente daquela que é compatível com o telefone – o que pode pôr em causa a longevidade da bateria.

Os especialistas ouvidos referem que as funcionalidades de carregamento rápido são exigentes para a bateria do telefone. Se estiver a usar um equipamento que não é o mais adequado, pode estar a encurtar o tempo de vida do telefone.

Os especialistas recomendam que, antes de comprar qualquer carregador, verifique se este tem o certificado CE, para garantir que está dentro das normas. Além disso, evite também más práticas com os carregadores: se usar uma base para carregar equipamentos, evite deixar a base ligada à corrente quando não a está a usar. Evite também apertar demasiado os cabos do carregador.

