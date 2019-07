Dez aplicações essenciais para instalar no seu telefone Android

Se nunca ouviu falar neste teste, a explicação é simples: tal como a escova de dentes é usada todos os dias, quantas aplicações no seu telefone é que usa realmente todos os dias? Se tem apps no telefone que não usa sequer uma vez por semana, será que vale mesmo a pena tê-las instaladas no smartphone?

Neste caso, a seleção contempla apenas dez aplicações – há espaço para muitas mais sugestões, dependendo do seu perfil de utilizador – mas estas são as mais comuns e diversificadas.

Comecemos pelo armazenar de informação: a Drive já vem habitualmente instalada nos dispositivos Android, mas dá sempre jeito para garantir que nada falha no que toca a espaço para guardar informação. Além de guardar toda a informação, no Android inclui também uma prática funcionalidade para digitalizar documentos.

Na área dos serviços de streaming, as sugestões recaem no Spotify, que pode utilizar mesmo que não tenha uma subscrição mensal (ainda que com algumas limitações na reprodução). No streaming de vídeo, o Netflix é o serviço com maior número de subscritores a nível global e a aplicação para smartphone é a mais consensual.

Na comunicação, é praticamente impossível passar ao lado de soluções como o WhatsApp – seja para falar com amigos, família ou até para agilizar conversas de trabalho.

Na navegação, o Android disponibiliza automaticamente a app Maps, mas o Waze costuma ganhar mais votos entre os condutores. Tudo porque permite criar o sentimento de comunidade e tirar partido disso: sempre que alguém deteta uma alteração ou um acidente, pode partilhar essa informação na aplicação.

Nas notas, a recomendação recai no Keep, e na aprendizagem a Khan Academy, que permite aprender através de breves aulas no telefone. Conheça mais opções na fotogaleria acima.

