E as 10 piores tecnologias do século XXI são…

É fácil pensar naquelas que se tornaram em algumas das tecnologias mais influentes do século XXI: o iPod mudou a indústria da música, o iPhone criou uma onda de empreendedorismo digital, serviço como o Facebook e a Uber mudaram por completo a forma como as pessoas comunicam e viajam.

Mas fazer o exercício contrário não é fácil. Quais são, até agora, as piores tecnologias do século XXI? O tema é sempre debatível, mas a equipa editorial da publicação MIT Technology Reviewassumiu esse papel e nomeou 10 tecnologias que apesar de terem tido impacto no mundo, não convenceram toda a gente.

Em baixo pode saber quais são os nomeados. Concorda com todos ou nomearia outras tecnologias como as piores do século?

Segway

O seu inventor prometeu que seria um meio de transporte que iria revolucionar por completo a mobilidade nas cidades. Nunca chegou a acontecer e agora o domínio vai para as trotinetes elétricas.

Google Glass

Os óculos de realidade aumentada da Google são apelidados de “elitistas” e “invasivos”. Todos reconhecem o potencial que a tecnologia ainda poderá representar, mas a forma como a gigante norte-americana abordou o gadget não foi a mais correta.

Voto eletrónico

Esta nomeação deve-se, exclusivamente, ao facto de o processo de voto eletrónico estar sujeito a pirataria informática, o que pode influenciar o desfecho das eleições. Mas, provavelmente, a Estónia tem uma opinião diferente sobre o tema.

Um portátil para cada criança

O projeto One Laptop per Child tinha como objetivo criar um equipamento, de baixo custo, que permitisse às crianças de países mais pobres terem acesso a um computador. Mas a evolução tecnológica acabou por fazer parte deste papel: os computadores ficaram mais acessíveis e os smartphones colocaram internet nas mãos de milhões de jovens em todo o mundo.

Bebés geneticamente modificados

O caso é polémico e não reúne consenso junto da comunidade científica. Para a equipa da MIT Technology Review, a ideia de modificar geneticamente dois bebés foi uma má ideia, pelo simples facto de não se saber se as modificações feitas terão consequências na sua saúde.

Tráfico de dados

O grande volume de dados que os utilizadores passaram a produzir na internet tornou-se num elemento que lhes diminuiu a liberdade e a ameaçou a própria democracia. É por isso que o tráfico de dados está nesta lista.

Criptomoedas

É reconhecido potencial à tecnologia de blockchain que sustenta muitas das criptomoedas, mas as moedas digitais em si criaram um mercado especulativo que engordou os bolsos de uns e emagreceu os bolsos de outros.

Cigarros eletrónicos

Pelo facto de estarem a viciar em nicotina toda uma nova geração de utilizadores.

Cápsulas de café em plástico

É um produto difícil de reciclar e que está a ser consumido em grande escala pelas pessoas em sua casa. O negócio do café mudou por completo, mas a que preço?

Selfie sticks

“Precisamos de dizer mais?”, questiona a equipa da MIT Technology Review.

