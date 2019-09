Descubra os passos para ocultar os seus posts no Instagram

Quem nunca passou pela situação de evitar postar um conteúdo no Instagram só para não ter que mostrá-lo a todos os seus seguidores? Se antes isto era um problema, agora já não. A rede social viabilizou uma maneira de ocultar os seus posts e dirigi-los apenas a quem deseja.

Embora ainda não exista um único recurso que permita esconder as suas publicações de determinados seguidores, com algumas alterações nas configurações é possível manter em segredo as suas histórias. E além de limitar os conteúdos exibidos aos amigos, ainda é possível silenciar certos seguidores, tornar a sua conta privada e bloquear um perfil de um utilizador.

