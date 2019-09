6 alimentos que combatem a depressão pós-férias

As vitaminas B são necessárias para uma enorme variedade de processos celulares e metabólicos fundamentais na produção de várias substâncias químicas do cérebro. Estudos têm demonstrado que há uma clara deficiência de folato (B9) em pessoas deprimidas e entre as que respondem mal aos antidepressivos. Vários artigos científicos avaliaram o efeito do ácido fólico (a forma sintética do folato) na saúde e em combinação com medicamentos antidepressivos. Alguns mostram resultados positivos, com taxas de resposta impressionantes quando conciliados com o tratamento dos antidepressivos ou no início do uso destes medicamentos. O folato é encontrado em abundância em vegetais de folhas verdes e particularmente em espinafre. Além disso, eles fornecem uma quantidade considerável de fibra para auxiliar o trânsito intestinal.