Quer ser patrão de si próprio? Nestes 13 países é mais fácil

É o desejo de muitos: trabalhar por conta própria, largar a rotina quotidiana e trocar o escritório por outro lugar. Ser freelancer exige um bom planeamento e nem sempre é uma decisão fácil de tomar, requer coragem e ponderação.

A Expert Market, um site britânico que compara produtos e indicadores de negócio, fez um ranking para eleger os melhores países do mundo para quem quiser ser o seu próprio patrão. Foram comparados oito fatores em 57 países, entre eles o custo de vida, a velocidade da internet, a qualidade do sistema de transportes, o número de locais com wi-fi, o preço de um café, as taxas de IRS e também a facilidade cm que se cria uma empresa e o acesso ao crédito.

Se está a pensar em aventurar-se num novo desafio, prepare as malas e escolha um destes países para começar uma nova vida profissional. Ou, então, fique por cá. Portugal está na lista.

