Evgeniy ‘slavik’ Bogachev. O hacker mais procurado do mundo

Homem, 35 anos, mede 1,52 metros, pesa 81 quilogramas, tem olhos castanhos e cabelo da mesma cor, apesar de ter a cabeça quase sempre rapada. Gosta de andar de barco e ‘trabalha’ na área das tecnologias da informação. Nome? Evgeniy Bogachev. Nickname? Aí a história é outra.

No mundo online este cidadão russo é conhecido como “lucky12345”, “slavik”, “Monstr”, “IOO”, “Nu11ou” ou “Pollingsoon”. Já no site do Departamento Federal de Investigação dos EUA (FBI) faz parte da lista dos hackers mais procurados e tem uma recompensa a condizer: três milhões de dólares, o equivalente a 2,6 milhões de euros, para quem tiver informações que levem à sua detenção ou condenação.

A última vez que o FBI soube deste pirata informático estava ele na região de Anapa, na Rússia. É por lá que vive, suspeitam as autoridades, de forma aberta, por saber que aquele país não tem acordos de extradição com os EUA, onde já foi condenado por crime informático em 2014.

Acredita-se que Evgeniy Bogachev é o autor e principal arquiteto do software malicioso GameOver Zeus, um cavalo de troia usado para roubar credenciais de acesso a contas bancárias online. Identificado pela primeira vez em 2011, estima-se que tenha sido responsável pelo roubo de mais de 100 milhões de dólares de diferentes vítimas.

Desde 2017 que as autoridades norte-americanas acreditam que o governo russo tem usado os conhecimentos deste hacker para conseguir extrair informações de outros países. Segundo um perfil publicado pelo jornal The New York Times nesse ano, o pirata informático russo chegou a ter mais de um milhão de computadores, em diferentes países, sob o seu controlo.

Enquanto usava os computadores para orquestrar ataques, alegadamente os serviços de inteligência russos procuravam nesses mesmos computadores informações que lhes pudessem dar acesso a informações confidenciais de outras nações.

Mas conseguir informações sobre Evgeniy Bogachev pode ser difícil: além de ser um perito no mundo online, é conhecido por não confiar em ninguém no mundo real.

