O Time Out Market, instalado no antigo Mercado da Ribeira, junto ao Cais do Sodré, em Lisboa, é o vencedor da 36ª edição do Hamburg Food Service Award. O prémio foi anunciado na tarde desta sexta-feira, numa cerimónia em Hamburgo, na Alemanha […]

Leia o artigo na íntegra no Diário de Notícias.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.