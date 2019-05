Não sabe onde pôs o telemóvel? Saiba como encontrar, seja Android ou iOS

É um dos maiores pesadelos de qualquer pessoa, ainda para mais tendo em conta a quantidade de informação que está armazenada nos dispositivos móveis. Ainda assim, há algumas ferramentas que é possível usar para perceber onde anda o seu smartphone perdido.

Certamente já lhe aconteceu passar por aquele ataque de pânico quando não encontra o seu telefone. Em alguns casos, tudo pode nem passar de um susto, quando consegue encontrar o telefone algures no sofá ou no carro.

Mas, às vezes, as notícias podem ser piores e perceber que o seu smartphone não está por perto. Para isso, existem as funcionalidades de localizar o dispositivo, que funcionam tanto em Android como em iOS, tendo em conta que tenha a opção de localização ativa.

Antes de mais, é importante configurar bem este perfil de localização sempre que regista a sua conta num novo smartphone. Se não o fizer, será bem mais complicado localizar o equipamento, principalmente porque tudo fica associado à conta Apple ou Google.

No Android, a opção chama-se Localizar o meu dispositivo e está acessível através de um link fácil de memorizar: android.com/find. Também existe uma aplicação móvel criada para este efeito, com o nome Localizar dispositivo.

Seja no site ou na aplicação, vai encontrar três opções: a de contactar o seu dispositivo, que irá enviar uma notificação para o telefone; a de tocar um som, de forma ininterrupta, durante cinco minutos, a de bloquear o dispositivo e retirar a sua conta Google e, por fim, a de apagar todos os dados – tudo feito à distância. Além disso, também pode ver um mapa, com a última localização conhecida do seu dispositivo.

Já nos dispositivos da Apple, a ideia é muito parecida: é preciso entrar na conta iCloud, através do endereço icloud.com/find. É lá que está a opção de encontrar o telefone, escolhendo entre a lista de dispositivos disponível e vendo a respetiva localização no mapa. À semelhança do Android, também é possível bloquear tudo à distância e ter acesso à localização do seu dispositivo, sem esquecer a possibilidade de emitir um som, para que tente encontrar o telefone através do barulho.

Em último caso, existe a opção de apagar o telefone da conta iCloud, que tornará o telefone inutilizável para quem o tenha roubado ou encontre. Ainda assim, este deverá ser mesmo o último passo, já que tem um problema – apagado o telefone da lista, também não poderá ter acesso à respetiva localização.

