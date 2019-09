Saiba se o seu iPhone está na lista do novo iOS. iPhone 11 já está à venda

A Apple já revelou, no início de junho, as principais funcionalidades do novo iOS. O sistema operativo chega aos iPhone a 19 de setembro: conheça a lista dos telefones compatíveis com a atualização. Entretanto, esta sexta-feira, começaram as pré-vendas dos novos iPhone 11.

A garantia de atualizações anuais ao sistema operativo é uma das características muitas vezes apontadas como uma vantagem pelos utilizadores de iPhone. O iOS 13 chega já para a semana e há uma lista de dispositivos compatíveis com a atualização.

Há algumas novidades este ano: durante o evento dedicado a programadores, a Apple anunciou que iria lançar uma versão de sistema operativo apenas para os iPhone e outra para os iPad, a iPadOS 13. Anteriormente, o iOS era transversal aos iPhone e também aos tablets da Apple. A versão do software para o iPad vai incluir um conjunto de funcionalidades diferentes, mais dedicadas à produtividade.

A lista completa de dispositivos que são compatíveis com o iOS 13 é a seguinte:

– iPhone XS e XS Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8 e 8 Plus

– iPhone 7 e 7 Plus

– iPhone 6S e 6S Plus

– iPhone SE

– iPod Touch (sétima geração).

Desta forma, quem tiver um iPhone 6 ou um iPhone 5 ou 5S ficará de fora desta atualização.

As principais funcionalidades do novo iOS 13 incluem um modo escuro (uma tendência no panorama de software), novas funcionalidades a nível do software da câmara e ainda novidades na utilização dos mapas da Apple. Também há mudanças na forma como pode ver as fotografias guardadas no equipamento.

Vale a pena recordar que, antes de qualquer atualização de sistema operativo, deve fazer uma cópia de segurança de toda a informação que tem no seu iPhone. Garanta também que tem uma boa ligação de Wi-Fi e bateria no telefone, para evitar incidentes.

Esta sexta-feira, 13, foi o dia em que começaram as pré-vendas do novo iPhone 11 e iPhone 11 Pro, não só na loja portuguesa da Apple mas também nas operadores NOS, Meo e Vodafone. O novo aparelho chega oficialmente dia 20 de setembro.

