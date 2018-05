Novos smartphones da BQ têm ecrãs ‘infinitos’ e câmaras duplas

A marca espanhola BQ renovou aquela que é a sua principal linha de smartphones: os modelos Aquaris X2 e Aquaris X2 Pro acompanham as tendências de mercado e apostam em ecrãs que ocupam quase toda a parte frontal do dispositivo, assim como em câmaras traseiras com dois sensores de imagem. Os dispositivos chegam a Portugal durante o mês de junho e os preços começam nos 310 euros.

“Todos os anos temos que melhorar o que fazemos, para nos mantermos competitivos”, disse o diretor executivo da tecnológica, Rodrigo del Prado, no evento de apresentação dos dispositivos. Para o porta-voz, fazer um smartphone é como preparar uma receita – é preciso misturar os ingredientes certos para criar um prato do qual os consumidores gostam e que seja adequado à sua carteira.

A BQ tem tradição de apresentar equipamentos que são competitivos na relação qualidade-preço e os novos modelos parecem não fugir à regra. As características entre os smartphones são iguais, exceto no processador e nos materiais de construção – o Aquaris X2 tem um processador que garante menos 30% de capacidade de processamento e é construído em plástico, ao passo que o X2 Pro tem acabamentos cristalizados.

Software em destaque

Um dos destaques dos novos smartphones vai para a renovada aplicação de fotografia que a BQ criou. Nos modelos anteriores, a aplicação pecava pelo design do interface e também por alguma lentidão, algo que Rodrigo del Prado espera que esta nova versão venha corrigir.

Esta nova app traz por exemplo o sistema Google Lens – uma ferramenta de reconhecimento visual criada pela Google e que permite usar o smartphone para analisar o mundo à nossa volta. Esta quarta-feira, na apresentação, não foi possível testar esta ferramenta, com a BQ a dizer que vai ser integrada nos dispositivos nas próximas semanas.

“Porque conseguimos isto? Porque fazemos as coisas bem a nível de tecnologia, o que nos permite estar lado a lado com os maiores”, disse Rodrigo del Prado.

Outro elemento que importa referir é que tanto o Aquaris X2 como o Aquaris X2 Pro pertencem ao programa Android One. Isto quer dizer que as atualizações de software são distribuídas pela própria Google durante dois anos e estão garantidas atualizações de segurança para os equipamentos durante três anos.

O facto de estar equipado com Android One na sua versão 8.1 – uma das mais recentes – significa que a experiência do sistema operativo é quase pura, sem grandes alterações da marca.

Os smartphones vão estar disponíveis em diferentes configurações de armazenamento e memória RAM, o que provoca variações no preço. O modelo mais barato do Aquaris X2, com 32GB de armazenamento e 3GB de RAM, começa nos 310 euros e o modelo mais barato do Aquaris X2 Pro, com 64GB de armazenamento e 4GB de RAM, começa nos 390 euros.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.