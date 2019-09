O seu operador está a enganá-lo? Teste aqui a velocidade da sua internet

Longe vão os tempos em que a internet era lenta por restrições da tecnologia. Nos últimos anos evoluíram os equipamentos e evoluíram as ligações de banda larga, ao ponto de os operadores de telecomunicações terem pacotes com ligações de internet que atingem velocidades de centenas de megabits por segundo.

A grande questão é: está seguro de que tem a internet que está a contratar? Uma velocidade de 50 Mbps é mais do que suficiente para uma navegação online fluida, mas se a velocidade que tem contratada é de 100 Mbps, então existe aqui uma diferença gigante e o desempenho da sua rede podia – e devia – ser muito melhor.

Deixamos-lhe aqui algumas opções de sites e aplicações que pode usar para testar a sua velocidade de internet. Caso não fique satisfeito com o resultado dos testes, tem sempre duas opções: aplicar truques gratuitos para melhorar o Wi-Fi lá de casa ou pedir explicações ao seu operador de telecomunicações.

Tenha em consideração que os resultados podem ser diferentes dentro da mesma rede – se estiver ligado por cabo vai ter velocidades melhores do que se tiver por Wi-Fi – e se a rede estiver congestionada (alguém a fazer downloads) também pode influenciar o resultado final.

Net.mede

O Net.mede é um site disponibilizado pela Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), justamente para ajudar os consumidores a identificarem situações em que o serviço contratado não corresponde ao serviço que é disponibilizado.

O site vai dar ao utilizador as velocidades médias de download (baixar informação), upload (carregar informação) e também o tempo de latência, isto é, o tempo que é necessário para que uma informação vá do seu dispositivo até a um servidor e volte. No caso da latência, quanto menor o valor, melhor.

Com a ferramenta Net.mede pode ainda fazer um teste de traffic shapping, que permite perceber se está a ser feita alguma restrição à velocidade e ao tráfego contratado.

Speedmeter

Este é mais um teste de velocidade de internet feito em Portugal – neste caso é disponibilizado pela Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN). Faz o registo das velocidades em download, em upload e também lhe diz qual a latência (ping) da sua ligação à internet.

Speedtest

O Speedtest é provavelmente o site mais conhecido em todo o mundo para fazer um teste à velocidade de internet. O sistema não podia ser mais simples: basta carregar no botão gigante que diz Go para iniciar os testes. No final vai ter acesso à informação da velocidade média de download, upload e de latência.

Fast.com

O site Fast.com foi criado pela Netflix para que os utilizadores possam conferir o estado da sua ligação de internet. No caso da gigante norte-americana, a ferramenta faz todo o sentido, pois é necessário ter uma boa velocidade de internet para garantir uma experiência de transmissão de vídeo na melhor das qualidades.

O site da Netflix é ainda mais fácil de usar, pois a partir do momento em que entra na página, o teste de velocidade é logo iniciado. No caso do Fast.com só é dada a indicação da velocidade de download, que é aquela que mais interessa aos utilizadores da plataforma de vídeo.

Google

Sim, o Google também tem uma ferramenta que permite testar a velocidade da sua ligação. Para isso basta escrever ‘testar velocidade internet’ no motor de pesquisa e o primeiro resultado é uma ferramenta que faz essa medição diretamente a partir daquela página.

Speedtest, para Android e iOS

Caso queira ter uma ferramenta dedicada instalada no seu smartphone, então a melhor opção é novamente o Speedtest – tem um interface simples e é uma ferramenta reconhecida a nível global. Está disponível para Android e iOS.

