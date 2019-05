Os 25 telemóveis mais vendidos de sempre. E o primeiro não é o 3310

Se pensa que hoje em dia é que se fazem vendas astronómicas de telefones… pense outra vez. A lista dos telemóveis e smartphones mais vendidos de sempre não é encabeçada por um smartphone, mas sim por um Nokia, ainda com funcionalidades limitadas. E nem sequer é o 3310…

A lista dos 25 telemóveis mais vendidos de sempre é diversificada, mas há algo que salta à vista: a predominância de telefones da Nokia. É, aliás, esta marca que lidera esta tabela, com o modelo 1100, lançado em 2003. Ao longo dos anos, as vendas deste telefone chegaram às 250 milhões de unidades.

Mas o iPhone também figura nos primeiros lugares – mais precisamente na terceira posição. O iPhone original, lançado em 2007, não entra para esta contabilidade, mas o iPhone 6 e 6 Plus, lançado em 2014, é o telefone da maçã que mais unidades vendeu, com 220 milhões de unidades.

Mas há mais surpresas, como o facto de o Nokia 3310 ter vendido 126 milhões de unidades. Pode ser o telemóvel com maior notoriedade da marca finlandesa, tanto que até já mereceu uma reedição, mas não é o campeão de vendas.

