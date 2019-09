Os 5 segredos para se destacar no trabalho

Conheça seus valores, torne-os claros para os outros e aja de acordo com eles. Comece com uma lista do que considera mais importante no seu ambiente de trabalho e o que espera de si e dos outros. Ser claro sobre os seus valores é importante em vários níveis, porque os valores são os indicadores de comportamento, e eles ajudam-no a comportar-se de uma maneira que se alinhe com quem deseja ser, especialmente em situações difíceis. Conhecer os seus valores permite desenvolver opiniões fortes sobre tópicos importantes e comunicá-los com confiança, mesmo quando essas opiniões são impopulares.