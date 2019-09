Os 8 passos que as pessoas de sucesso fazem após as férias

Voltar de férias não é uma tarefa simples. Num minuto pode descansar, observar o mar e não se preocupar com mais nada. E no outro, já deve pegar o seu bronzeado, voltar para o cubículo cinza e encarar novamente as responsabilidades do escritório. Para que o seu retorno não se transforme num pesadelo completo, há 8 passos que devem ser seguidos.

Os especialistas Lynn Taylor, autora do livro “Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job“, Michael Kerr, autor de “The Humor Advantage”e Ryan Kahn, coach de carreira, autor do livro “Hired! The Guide for the Recent Grad” e fundador do The Hired Group se uniram para elaborar um guia que vai facilitar o seu retorno ao trabalho. Eles dão dicas para melhorar o seu primeiro dia, considerando os aspetos físicos e emocionais que podem influenciar o seu processo de volta das férias.

