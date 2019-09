Porque é que o rancho de Michael Jackson desvalorizou 69% e ninguém o compra

A famosa propriedade de Michael Jackson, Neverland Ranch, está de volta ao mercado agora por 31 milhões de dólares (28 milhões de euros), menos de metade desde a última vez que esteve listada: 67 milhões, indica a Business Insider.

Michael Jackson, que comprou a propriedade por 19,5 milhões de dólares em 1987, deixou de pagar um empréstimo e acabou por inserir a Neverland num acordo de propriedade com a empresa de investimentos privados Colony Capital em 2008. Após a sua morte, a Colony Capital gastou milhões na remodelação da propriedade e colocou-a no mercado em 2015 sob uma nova identidade – Sycamore Vally Ranch – por 100 milhões de dólares. Dois anos volvidos, o seu preço reduziu para os 67 milhões.

Agora à venda por 31 milhões (perdeu 69% do valor em quatro anos), o rancho que se localiza no nordeste de Los Angeles, na Califórnia, tem uma residência principal de 12500 ao estilo da Normandia com cinco quartos e oito casas de banho, duas pousadas, um cinema, um lago, campo de ténis, estúdio de dança, celeiros e instalações para os funcionários. No total são 2700 hectares onde também estão duas residências para visitas, um lago, uma sala de cinema com 50 lugares, um campo de ténis, uma piscina ao estilo lagoa e uma estação de comboios ao estilo Disney.

Especialistas imobiliários atribuem a dificuldade na venda ao facto do rancho estar localizado numa zona mais remota da Califórnia, no vale de Santa Ynez, a mais de 200 km de Los Angeles e do aeroporto mais próximo, embora ter pertencido a Michael Jackson possa também afastar alguns interessados. O facto de ter havido uma seca intensa na zona nos últimos anos também tornou a propriedade menos atrativa.

O rei da pop era conhecido pelas festas que dava na propriedade, uma das últimas foi o 14º aniversário da socialite Kim Kardashian.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.