Quer mudar de emprego? 6 dicas para evitar arrependimentos

Quando o trabalho está a correr mal, pode ser tentador saltar para algo diferente. Por isso tendemos a seguir o primeiro impulso que temos, escrevem os investigadores da Universidade de Stanford Bill Burnett e Dave Evans no livro Designing Your Life. Mas o primeiro impulso tem poucas hipóteses de prosperar. O ideal, dizem, é ganhar experiência com pequenos testes que exigem pouco tempo ou dinheiro. As entrevistas informativas e os protótipos eficazes são eficientes, mas outras possibilidades incluem também o voluntariado, as aulas em campo, as participações em uma conferência e / ou acompanhamento de trabalhos.