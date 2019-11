Rei dos Leitões eleito Melhor Restaurante da Europa 2019

O Rei dos Leitões, na Mealhada, foi eleito o ‘Melhor Restaurante da Europa 2019’ pelo Conselho Europeu de Confrarias Enogastronómicas (CEUCO). Composta por nove países, entre os quais Portugal, esta é uma organização sem fins lucrativos, que visa promover os produtos agroalimentares e a gastronomia dos países da União Europeia.

O congresso deste ano, que decorreu em Albufeira, centrou-se nos ‘Sabores do Mar Português’ – e na importância que têm na gastronomia tradicional europeia – e nos ‘Vinhos da Europa’. Além do ‘Leitão assado à Bairrada’, prato típico da região confecionado “como manda a tradição”, o Rei dos Leitões apresenta variadas propostas de mariscos e de peixe da nossa costa, entre outras iguarias. A qualidade do produto e do serviço e a excelência da garrafeira, composta por uma enorme diversidade de referências vínicas produzidas em Portugal e nas regiões vitivinícolas mais emblemáticas do mundo, foram outros dos aspectos tidos em conta neste prémio de ‘Melhor Restaurante da Europa 2019’.

“É para nós um orgulho incomensurável e uma alegria infinita conseguir este galardão para a Mealhada”, declaram Licínia Ferreira e Paulo Rodrigues, proprietária e gestor do Rei dos Leitões, a respeito deste reconhecimento internacional que vem enaltecer, deste modo, o rigoroso e requintado trabalho que o restaurante tem vindo a fazer pela gastronomia portuguesa.

