Sogevinus com loja na Baixa do Porto

Os vinhos do Porto da Cálem, Kopke, Burmester ou Barros podem, agora, ser apreciados, também, no centro do Porto, na mais recente loja do grupo Sogevinus, proprietário destas marcas, no número 64 da rua das Flores.

O novo espaço ocupa uma área de 160 m2 e posiciona-se como um local de experiências, onde é possível encontrar todas as referências que integram o portefólio das várias marcas do grupo, bem como fazer provas combinadas de vinhos ou uma harmonização com chocolate e queijos. O objetivo é sempre dar a conhecer o que distingue os diferentes tipos de vinhos do Porto e do Douro e, por isso, há degustações de vinho a copo ou pode optar pelos cocktails feitos à base de vinho do Porto. Para acompanhar há outros produtos nacionais como o queijo, o azeite ou o pastel de nata.

A ideia é chegar a “diferentes tipos de consumidores, mostrando a versatilidade do vinho do Porto e a sua capacidade para se adequar a diferentes momentos de consumo”. Além do acesso a vinhos de edição limitada e a vinhos antigos, que fazem as delícias dos conhecedores – o vinho mais antigo presente na loja é um Kopke de 1935 -, a nova loja permite, ainda, a personalização de uma garrafa de vinho do Porto Kopke.

A vontade da Sogevinus de ter uma presença na cidade do Porto materializa-se com a abertura deste novo espaço. “A escolha da localização na rua das Flores foi estratégica, na medida em que se trata atualmente de uma das artérias mais trendy e icónicas da cidade, pelo que faz todo o sentido que o Vinho do Porto, um dos elementos mais fortes da identidade portuense, tenha aqui uma representação de destaque”, refere Manuela Maria Ramos, diretora de turismo do grupo, que acrescenta: “Acreditamos que neste espaço teremos facilidade em receber a visita dos portuenses, permitindo-lhes não só estreitar os fortes laços já existentes com o Vinho do Porto, mas também apresentando-lhes novas formas de se relacionarem e de consumirem este produto”.

O mais recente projeto da Sogevinus ocupa uma das mais antigas lojas desta artéria portuense, num edifício que data de 1523, construído pouco tempo após a abertura da rua das Flores, agora reabilitado. O cuidado com a preservação da memória é visível, não apenas na fachada do edifício, mas também no interior da loja onde, entre outros elementos, é possível encontrar uma garrafeira com história que dá a conhecer as colheitas Vintage de todas as marcas do grupo.

