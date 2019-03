10 modelos de carros usados mais procurados em 2018

O site Standvirtual, que liga vendedores a compradores de carros usados e novos, revela que no ano passado os carros a gasóleo para venda no portal subiu 11%. No total, 75% dos carros colocados à venda no Standvirtual foram a diesel (eram 67% em 2017), 22% a gasolina (31% em 2017) e apenas 2% híbridos, 05% elétricos e 0,5% a GPL.

Neste portal, os dez modelos mais procurados pelos potenciais compradores em 2018 foram o BMW 320, o Smart ForTwo, o Mercedes-Benz C220, VW Golf, Audi A4-Avant, BMW 520, Renault Clio, Seat Ibiza, VW Polo e Mercedes-Benz A180, revela ainda o Standvirtual.

Em 2017, esta lista já era liderada pelo BMW 320, o que significa que se mantém a tendência de pesquisa no Standvirtual. O segundo modelo mais procurado era o Mercedes C220 e o terceiro era o VW Golf.

As curiosidades

Ainda durante o ano passado, houve três modelos de automóveis que suscitaram maior curiosidade e consequentemente geraram um maior número de visitas: um Ferrari 812 Super fast de 2018, um Ford Mustang de 1964 e um Tesla Model X de 2016.

Ainda dentro das curiosidades, Outro dado curioso foi a venda de um Renault Megane de 2007 a gasóleo, em apenas 40 minutos, que estava à venda no portal por 5.000 euros. No ano anterior, o recorde de venda tinha sido um Audi A3 Sportback 2.0 TDi 140cv de 2006, que encontrou comprador em apenas 23 minutos.

Em 2018, o carro mais caro colocado à venda foi um Porsche 918-Spyder de 2016 por 1.370.000. Um Lamborghini Aventador V12 que esteve à venda no Standvirtual por 719.000 euros destacou-se como o carro mais caro disponível no portal em 2017.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.