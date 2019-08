The Artist Porto Hotel com ‘sunset parties’ em agosto

Durante o mês de agosto, o The Artist Porto Hotel anima as tardes de sábado com música e bebidas para celebrar a chegada do pôr-do-sol. As sunset parties contam com o DJ Paulo Arbiol (Rádio Nova) para garantir as melhores músicas e celebrar o Verão.

Entre as 15h30 e as 19h00, a esplanada do hotel transforma-se em pista de dança para desfrutar das bebidas mais trendy do verão e conviver com os amigos. E vários são os parceiros que se associam a cada uma destas festas. A 10 de agosto, Jack Daniels é o whisky oficial ao pôr do sol. A 24 é tempo de celebrar o mais icónico vinho português – o Mateus Rosé – e apreciar a tarde em tons de rosa. O mês termina com Brugal, o rum que vai dar origem aos cocktails mais saborosos e divertidos que o B’Artist pode criar.

Na antiga Escola Artística Soares dos Reis, o verão é sinónimo de diversão com muita música e as bebidas certas para sábados únicos, em plena Baixa da cidade do Porto.

