Gocycle. A bicicleta elétrica dobrável em 10 segundos de Nadal e CR7

Vem do Reino Unido e é uma bicicleta elétrica dobrável em destaque nos últimos dias por ser usada por Rafa Nadal antes do seu triunfo no US Open. Também já fez as delícias de Cristiano Ronaldo. Modelos mais recentes já se vendem em Portugal.

Rafael Nadal voltou a brilhar este domingo no US Open, ao conquistar o seu 19º título de Grand Slam da carreira. Mas o astro do ténis mundial também ajudou, nos últimos dias, a tornar uma bicicleta elétrica alvo de interesse planetário. O tenista maiorquino foi visto várias vezes, incluindo nas suas redes sociais, montado numa bicicleta elétrica peculiar. Já Cristiano Ronaldo foi visto o ano passado com uma das Gocycle.

O modelo em causa custa quase quatro mil euros e é o topo de gama da Gocycle, a G3, que foi lançado no início do ano e é dobrável e arrumada em 10 segundos, diz a marca. A Gocycle pertence à Karbon Kinetics Limited, uma empresa fundada em 2002 por Richard Thorpe, conhecido por ter sido durante anos designer na McLaren. Thorpe propôs-se criar a melhor bicicleta elétrica urbana do mundo.

Elétrica, ajustável e dobrável

O Gocycle tem modelos projetados para circular pela cidade e possui um motor elétrico capaz de circular até 25 km / h. A bateria de iões de lítio que alimenta a bicicleta tem autonomia de cerca de 80 km e leva sete horas a carregar.

Outro detalhe relevante é que pode ser dobrada para ficar com um tamanho e um peso muito reduzido: o modo compacto permite que caiba em espaços muito pequenos e vem com um estojo de viagem. A terceira vantagem é a ajustabilidade, já que permite que pessoas de alturas diferentes o usem. É ainda possível controlar várias ferramentas ligadas ao sistema da bicicleta graças a uma app no telemóvel. Além de podermos reportar avarias, é possível ver um painel com velocidade, distância percorrida, calorias consumidas, etc.

Existem três modelos. O mais básico, o S, custa 2.799 euros. Depois, há o Gocycle GX que chega a 3.199 e, finalmente, o mais caro, que é o G3 que ronda os 3.999. Em Portugal é vendida pela GoGreen, que tem o modelo GS e GX, mas não apresenta o mais caro, G3.