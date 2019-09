Google Maps e Waze ganham uma das novidades mais desejadas

É conhecido que a Apple não gosta de abrir o seu ecossistema a outras empresas, mas graças ao iOS 13, o novo sistema operativo da marca, vai ser possível integrar outras aplicações à assistente pessoal Siri.

Esta é uma boa notícia para os viajantes, já que, as rotas de navegação por comandos passam a estar integradas com plataformas como o Waze ou o Google Maps. Com o comando “Hey Siri, diga-me como posso ir para a casa” (só está disponível na versão em português do Brasil), podemos ter várias opções. Antes o comando só funcionava com a aplicação exclusiva da Apple, o Apple Maps.

Integração total com o assistente

A chegada do novo iOS 13, disponível desde esta quinta-feira, significa que, finalmente, vamos poder usar o Google Maps e o Waze da mesma forma que utilizamos a Apple Maps: de forma automática e sem parar o carro para colocar um destino.

Para que tudo funcione no seu iPhone, é preciso ainda fazer é que atualizações do Google Maps e Waze, que já estão disponíveis na App Store. Da próxima vez que entrar no carro e quiser ir a algum lugar com a ajuda dos navegadores mais populares já pode por a Siri à prova.