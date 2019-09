Google Maps. Precisa de conhecer estes truques para navegar melhor

Sabia que o Google Maps ajuda a que nunca se esqueça do sítio onde estacionou o carro? Ou que não precisa de ter Internet para navegar com o Maps? Estes são apenas alguns exemplos de algumas coisas que pode usar para melhorar a sua experiência a usar esta app de navegação.

Mudar direções só a arrastar

Isto é mais fácil de fazer se estiver a usar a versão para desktop do Maps. Se já estiver a visualizar uma rota de navegação, pode sempre arrastar para a direção pretendida. Atenção que isto só funciona com direções para caminhar ou conduzir.

Use o Maps sem Internet

É uma funcionalidade muito prática se estiver sem dados móveis ou eventualmente no estrangeiro, mais restringido pelas necessidades de poupança de dados. Atenção que é preciso descarregar previamente a zona de mapa que pretende. O Google Maps vai guardar o mapa no seu smartphone durante algum tempo. Assim, pode continuar a ter acesso a dicas de navegação e a negócios que estejam por perto, mesmo que não tenha rede ou internet.

Adicione várias paragens a uma rota

Imagine que vai para determinado restaurante mas antes tem de fazer uma paragem para ir buscar alguém. Sem problema: coloque o destino final na aplicação e, nas opções (os três pontos), adicione paragens conforme der mais jeito. Pode também mudar a ordem das paragens. Atenção que isto não funciona se estiver à procura de direções com transportes públicos.

Navegação de uma forma mais rápida

Está no desktop e não lhe apetece estar a inserir moradas e a selecionar muitas opções? Olhe para a localização pretendida e clique com o botão direito para escolher a opção “direções para aqui”. Tudo isto num simples clique.

Compare preços de apps de mobilidade

Quer comparar preços entre aplicações de mobilidade mais depressa? Introduza o destino pretendido e vá até à opção que tem um ícone com uma mala. Assim vê mais depressa as estimativas de preço pedidas por várias aplicações de transporte disponíveis na sua localização.

Faça viagens pelo tempo

A Street View tem uma série de imagens recolhidas ao longo dos anos, de várias localizações. Se quiser, pode sempre explorar as alterações feitas a determinados locais.

Pesquise rotas com acessibilidade

Nem sempre funciona às mil maravilhas, mas se pesquisar por direções para algum lado através de transportes públicos pode escolher um caminho que seja acessível a cadeiras de rodas. Para isso, vá até às opções de transportes e selecione a última opção. Esta funcionalidade é relativamente recente e ainda funciona tendo em conta as contribuições dos utilizadores.

Use atalhos quando usar o Maps no computador

É muito fácil comandar a vista de rua com o teclado. Para isso, use as teclas + ou – para fazer room, as teclas para cima ou para baixo para navegar para a frente ou para trás e as letras A ou D para virar à esquerda ou direita, respetivamente.