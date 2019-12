Google revela tendências de pesquisa do ano em Portugal

Com diversas categorias disponíveis, a análise da Google dá conta de que problema de saúde do ator Ângelo Rodrigues foi a tendência de pesquisa do ano em Portugal. Seguem-se ainda as pesquisas sobre o clube de futebol Flamengo, treinado por Jorge Jesus.

Em 2019, as mortes do ator da Disney Cameron Boyce, cabeleireiro português Eduardo Beauté e do cantor Roberto Leal foram também motivo de pesquisa. A completar o top de pesquisas do ano em Portugal, foram tendência de pesquisa termos como Museu do Prado, Claudio Bravo Camus, a Queda do Muro de Berlim, a Copa América ou o músico Conan Osíris.

Já olhando especificamente para a lista composta apenas por nomes nacionais, as tendências do ano contam também com os jogadores de futebol João Félix, Bruno Fernandes e André Gomes. As mortes do político Freitas do Amaral ou do músico José Mário Branco, já quase no final do ano, figuram na lista de tendências nacional.

A lista de nomes internacionais conta também com Luke Perry, Lady Gaga, o jogador de futebol Emiliano Sala, Iker Casillas, o fenómeno da pop Billie Eilish, Gabriel Diniz, Gugu ou o criador de moda Karl Lagerfeld.

Game of Thrones e Chernobyl no top das séries

A revista do ano de tendências de pesquisa do Google inclui também programas e séries. A temporada final da série Game of Thrones levou muitos portugueses a pesquisar no motor de busca da tecnológica, tal como a corrida aos Oscars da Academia.

A série sobre o desastre nuclear de Chernobyl também levou muitos portugueses a pesquisar. Concursos como a Eurovisão e o Festival da Canção figura na lista. Ano após ano, as tendências de pesquisa do Google mostram uma clara predileção dos portugueses para estar a par dos reality shows: Love on top, Like Me, Quem quer casar com o meu filho, Casados à primeira vista ou Quem quer namorar com o agricultor dominam o top.

Com vários momentos eleitorais em Portugal, algo reuniu o consenso dos portugueses na parte de “como fazer?”. Perguntas como “onde votar” dominaram o top de pesquisas deste ano. Mas também houve quem tenha perguntado como “funciona o Tinder”, “como fazer caramelo” ou “como tirar ferrugem”.

Com mudanças na área dos registos de animais, há quem tenha perguntado ao Google como é que se faz um registo no SIAC. Ainda assim, regressam perguntas práticas, como “como preencher o IRS”, “como ver o prémio na lotaria clássica” ou “como funciona o PayPal”. A fechar, há quem tenha escolhido o Google para perguntar como é que se apaga uma conta no Instagram… sem esquecer a pergunta que tantos fazem – “como ganhar dinheiro?”.

E o panorama internacional?

Alguns dos acontecimentos do ano estão espelhados no top das tendências de pesquisa no Google. Por lá figura a Copa América, o incêndio de Notre Dame, o aniversário da queda do Muro de Berlim ou a Taça do mundo de Rugby.

No panorama da televisão e cinema, figuram na lista os filmes Joker e Avengers Endgame, sem esquecer a série Game of Thrones. Na área da tecnologia, o lançamento do iPhone 11 também entra na tabela de tendências do ano.