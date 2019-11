Graham’s com nova prova de Portos Tawny de edições limitadas

A Graham’s está a promover uma prova de Portos Tawny de Colheitas de edições limitadas, selecionados a partir de vinhos raros de anos especiais. The Cellar Master’s Trilogy agrega uma trilogia de exemplares da Graham’s que podem ser degustados na Sala Vintage, a sala mais exclusiva e especial das caves Graham’s, localizadas na zona histórica de Vila Nova de Gaia.

Com o custo de 350 euros por pessoa, nesta nova prova disponível na Graham’s é possível experimentar o colheita de 1994 (apelidado de The Apprentice e uma homenagem à aprendizagem familiar que passa de geração em geração), o colheita de 1963 (ou The Artisan, que reflete a admiração entre as diferentes gerações e a cooperação entre os elementos envolvidos na criação e manutenção dos vinhos), e o colheita de 1940 (chamado de The Master, “um tributo à coragem das gerações que viveram a Segunda Guerra Mundial”). “Estes vinhos são o resultado das aptidões e experiência aperfeiçoadas ao longo de décadas dos mestres de armazém, tanoeiros, provadores e de Charles Symington, enólogo e diretor de produção da Symington”, destaca a empresa em comunicado.

Os interessados na prova The Cellar Master’s Trilogy devem efetuar reserva prévia, através do site da Graham’s, por email ou por contacto telefónico direto com a companhia. As provas incluem uma visita guiada às Caves da Graham’s, onde é possível ver o armazém e garrafeira e conhecer a história, o processo e os métodos de envelhecimento da marca.

Erguidas em 1890, as caves da Graham’s situam-se em Vila Nova de Gaia, oferendo uma vista privilegiada sobre as cidades do Porto e Gaia e o rio Douro. A sua localização permite um longo envelhecimento do vinho do Porto em cascos de carvalho. O lodge é visitado anualmente por milhares de turistas que têm a possibilidade de conhecer todas as fases do processo de criação dos melhores vinhos do Porto. O espaço integra ainda o restaurante Vinum, rodeado por pipas de Vinho do Porto, onde é possível desfrutar de uma vista deslumbrante e degustar produtos tradicionais da região.