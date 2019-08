Huawei prepara o seu novo sistema operativo já para este ano

De acordo com um relatório do site chinês Global Times, a empresa pode vir a apresentar um telemóvel que funcione com o sistema HongMeng OS até ao final deste ano. O relatório sugere que o dispositivo deverá ser de gama média e pode custar cerca de 250 euros.

O objetivo da marca é atrair programadores e utilizadores para o ecossistema que está a ser construído para competir com o sistema operacional Android, da Google. Desta forma, o objetivo pode não ser inicialmente vender grandes volumes desse modelo, mas sim introduzir o HongMeng OS num pacote de aparelhos de baixo custo.

A companhia está pronta para começar a sua conferência de programadores em Dongguan, na China, esta sexta-feira e pretende aproveitar a oportunidade para anunciar oficialmente o seu novo sistema operativo. A imprensa chinesa constatou que o HongMeng OS vai funcionar em vários dispositivos diferentes, inclusive nos televisores com Smart TV e modelos da marca Honor, os modelos low-cost da Huawei.

A Huawei esforçou-se para construir de forma rápida o seu próprio sistema operativo depois do chamado bloqueio dos EUA à empresa, que levou companhias como a Google, a Intel e a Qualcomm, a quebrar a relacção comercial com a gigante de telecomunicações chinesa. O presidente Trump disse recentemente que vai permitir que a companhia chinesa retome o comércio com as empresas dos EUA, porém, ainda não há indicação clara de apoio do setor.

Durante a divulgação dos resultados de receitas da Huawei, na semana passada, o presidente, Liang Hua, afirmou que para já o Android é o sistema operativo preferido para os telemóveis da empresa, o HongMeng OS é parte de uma “estratégia de longo prazo”.

Não há indicação de que a Huawei torne o HongMeng OS o sistema principal para todos os seus dispositivos móveis. Contudo, dada a recente mudança geopolítica, o novo sistema operativo é peça essencial de uma estratégia de salvaguarda perante o monopólio das empresas de tecnologia norte-americanas, nomeadamente a Google e o sistema Android.