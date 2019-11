Instagram. Teste que elimina contagem de gostos vai chegar a Portugal

Desde maio que o Instagram está a fazer um teste em mercados selecionados, para substituir o número total de likes que cada fotografia na rede social recebe. Se tudo começou no Canadá, em maio, rapidamente o teste foi alargado a vários mercados, como o Brasil, Itália, Nova Zelândia, Irlanda, Japão ou Austrália.

Na semana passada, o CEO do Instagram anunciava que o teste chegaria aos Estados Unidos. Esta quinta-feira, através de um tweet, o Instagram dá conta que, a partir de hoje, o teste será feito à escala global. “Se é um dos utilizadores envolvidos no teste, deixará de ver a contagem total de gostos e visualizações nas fotos e vídeos partilhados no feed, a menos que sejam seus”, é possível ler na publicação do Instagram.

Se for um dos utilizadores envolvidos no teste, em vez do número total de gostos das imagens, passará a ver a indicação de que “o amigo x e amigo y gostaram desta foto”.

Pouco depois do anúncio de alargamento do teste, o Instagram detalhava que recebeu feedback positivo dos mercados de testes a esta mudança, classificada como “fundamental” para o Instagram.

Já na altura em que foi anunciado o primeiro teste, no Canadá, o Instagram reconhecia que isto poderia representar mudanças para os criadores de conteúdos e influencers, que usam as contagens de likes como possível métrica de negócio. Neste anúncio de teste global, a rede social, que é propriedade do Facebook, reconhece as críticas e explica que “está a trabalhar ativamente no desenvolvimento de formas para os criadores comunicarem valores aos parceiros”.

Quando anunciou a mudança, em maio, o Instagram explicava que pretendia que os utilizadores estivessem mais focados na partilha de qualquer imagem e não tanto no número de gostos que poderiam receber.