João Pires com imagem renovada

João Pires, o icónico vinho da José Maria da Fonseca, tem uma nova imagem. Um rebranding que surge quase 30 anos depois da última alteração de packaging da marca e que tem por objetivo tornar a marca mais “atual e moderna”.

Produzido exclusivamente a partir da casta Moscatel de Setúbal, desde a década de 70 do século XX, o vinho João Pires distingue-se pelo seu “perfume único” marcado por notas florais intensas e pelo seu “paladar fresco e equilibrado”. Sem descurar a qualidade e o perfil do vinho, o João Pires surge, agora, numa nova garrafa de vidro, mais escura, com um rótulo que simula a parra da vinha do Moscatel e um upgrade generalizado ao nível do papel e dos acabamentos, numa imagem “mais premium e mais fresca”. A marca João Pires ganhou destaque mantendo a tipografia icónica de sempre.

Com um preço de venda ao público recomendado de 3,99 euros, é o vinho ideal para os dias de calor, como aperitivo ou acompanhando pratos de peixe, saladas e mariscos.