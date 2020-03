Jogos da Liga Inglesa suspensos até dia 3 de abril

Através de comunicado, a EFL (English Football League) anunciou a suspensão de todos os jogos profissionais de futebol até, no mínimo, o dia 3 de abril deste ano.

Esta decisão afetará os jogos da FA Cup, a Premier League, EFL, a Barclays FA Women’s Super League e ainda a o campeonato FA Women’s. É indicado que esta decisão compreende a suspensão de todos os jogos do campeonato, da League One e League Two, assim como dos jogos juvenis.

“Esta ação, que será mantida em atualização constante, foi tomada devido ao número crescente de clubes de futebol a tomar medidas para isolar os jogadores e trabalhadores devido ao vírus Covid-19”, escreve a EFL.

A EFL indica que todos os clubes estão a ser aconselhados a suspender indefinidamente todas as atividades não essenciais, incluindo “presenças de jogadores em eventos, visitas a locais de treino ou encontros de fãs”.

A associação refere que “esta decisão não foi tomada de ânimo leve, mas que a EFL tem de dar prioridade à saúde e bem-estar dos jogadores, staff e apoiantes, ao mesmo tempo em que reconhece o esforço nacional do governo para lidar com este surto”.

A EFL refere que, na próxima semana, fará uma nova atualização sobre os próximos planos, que serão decididos na reunião de administração.

Entretanto, a UEFA também já suspendeu a Liga dos Campeões e a Liga Europa.

Por cá, a Liga de Clubes também já decidiu suspender jogos e treinos, por tempo indeterminado.