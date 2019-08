Keanu aceita Matrix 4. Franchise que já rendeu 1,6 mil milhões está de volta

A intenção não é nova, mas é no 20.º aniversário do The Matrix que chega o anúncio do quarto filme. E Neo e Trinity vão regressar, ou seja, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss estão confirmados. A maior surpresa é a ausência de uma das irmãs Wachowski. Apenas Lana irá participar, escrevendo o argumento e realizando o filme. A produção deverá arrancar em 2020.

A Warner Bros Pictures e Village Roadshow Pictures vão produzir o filme que, além de Lana Wachowski, terá Aleksandar Hemon e David Mitchell a escrever o guião. “Muitas das ideias que eu e a Lilly explorámos há 20 anos sobre a nossa realidade são agora ainda mais relevantes. Estou muito contente por ter estas personagens de regresso à minha vida e estou agradecida por ter outra oportunidade por trabalhar com os meus brilhantes amigos”, afirmou Lana Wachowski.

A trilogia dos então irmãos Wachowski – Lana mudou de sexo em 2008 e Lilly em 2016 – rendeu mais de 1,6 mil milhões de dólares e tornou-se um marco entre os filmes de ficção científica. Os rumores que o universo Matrix poderia regressar aos cinemas ganharam força em 2017, mas com um possível reboot ou uma legacyquel, isto é, uma sequela que recupera personagens antigas, mas apresenta também uma nova geração e abre novas possibilidades de histórias. Um dos exemplos mais recentes foi a saga Star Wars.

Desconhece-se como será o argumento do Matrix 4, o que gera de imediato curiosidade para saber como vão ser tratadas as personagens centrais de Neo e Trinity. Matrix Reoladed e Matrix Revolutions estrearam com apenas seis meses de diferença e 2003. No final da trilogia, Trinity morre, tal como Neo… Ou talvez não. A morte de Neo não foi consensual quanto à interpretação dos fãs das cenas finais. Morpheus (Laurence Fishburne) e o Agente Smith (Hugo Weaving) não estão para já referidos como possíveis regressos, com Smith a ter sido destruído por Neo na apoteótica luta final de Matrix Revolutions.

O universo Matrix foi muito além dos filmes. Também em 2003 saiu Animatrix, um conjunto de histórias animadas que serviram de explicação para a história da trilogia, demonstrando, por exemplo, o início da guerra entre o ser humano e as máquinas e que levou à criação da Matrix. E ainda houve os jogos. 2003 foi um ano marcante para a saga, pois juntou-se o jogo para PC, Xbox e PlayStation, Enter the Matrix, que vendeu mais de cinco milhões de cópias a nível mundial. O sucesso foi tal que ajudou a revitalizar a empresa Atari e dois anos depois surgiram os jogos Path of Neo e The Matrix Online, o que só ajudou a subir o valor deste franchise.

Depois da trilogia Matrix, as irmãs Wachowski não têm conseguido igualar o sucesso estrondoso dos filmes. Speed Racer, Cloud Atlas e Ascensão de Júpiter, por exemplo, tiveram impacto reduzido nas bilheteiras e na crítica.

Matrix marcou a carreiras dos seus atores, ainda que Keanu Reeves (54 anos) já não fosse um desconhecido. Ruptura Explosiva, Drácula de Bram Stoker, Speed-Perigo a Alta Velocidade ou Advogado do Diabo eram alguns dos seus filmes de sucesso. Depois de Matrix, John Wick está a ser outra saga de sucesso e também já tem um quarto filme previsto para 2021. Reeves soma vários filmes bem recebidos por fãs e com sucesso nas bilheteiras e recentemente até deu voz a Duke Caboom no quarto filme de Toy Story.

Quanto a Carrie-Anne Moss (52) pode não ter tido uma carreira tão mediática como Keanu Reeves, mas também esteve em filmes de sucesso, outros nem tanto, mas com críticas positivas, como foi o caso de Bolo de Neve (2006). Memento (2000) e Paranóia (2007) foram dos mais populares, tendo participado também em séries de televisão.