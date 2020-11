Kingsman. Terceiro filme da saga vem com uma edição especial da Taylor's

Há uma novidade a caminho das garrafeiras que promete fazer as delícias de colecionadores e apreciadores de vinhos raros. A Taylor's acaba de anunciar o lançamento do Taylor's Very Old Tawany Port - Kingsman Edition, um vinho "exclusivo, muito velho e raro", em edição limitada para celebrar o terceiro filme da saga Kingsman. São 700 garrafas apenas, para distribuir por todo o mundo, com um preço de venda ao público recomendado de 2.900 euros.

O filme, com o título 'The King's Man' só chega às salas de cinema, em estreia mundial, a 12 de fevereiro de 2021, mas a Taylor's quis aproveitar o fim do ano e, em especial, o Natal, a época de ouro para as vendas de vinho do Porto, para fazer este lançamento, que deveria ter já acontecido o ano passado, mas tem vindo a ser adiado, designadamente, por causa da pandemia. Em comunicado, o diretor-geral da marca assume-se "encantado" com a associação da Taylor"s ao último filme de Matthew Vaughn. A companhia, garante, "encarna muitos dos valores retratados no universo Kingsman, incluindo o respeito pela tradição e ofício, e um sentido muito britânico de estilo e talento", destaca Adrian Bridge.

A associação ao cinema, sobretudo a uma série que resulta de uma banda desenhada da Marvel Comics, é, também, uma forma de colocar o vinho do Porto num lugar de destaque junto de um público mais jovem. Embora, tratando-se de um "muito velho e raro" vinho do Porto Tawny, envelhecido durante quase nove décadas em cascos de carvalho, e apresentado num exclusivo decanter de cristal, com detalhes em ouro, e numa luxuosa caixa, "irá fazer as delícias de colecionadores e apreciadores de vinhos raros", reconhece Adrian Bridge. Que fala num "encontro de mentes", entre a Taylor's e Matthew Vaughn, para lançar este projeto. "Se me permitem uma expressão de alfaiataria, a ligação entre a Taylor's e o universo Kingsman é claramente o ajuste perfeito", defende.

Explica a Taylor's que, na época retratada no filme, a I Grande Guerra, o vinho do Porto "tinha-se já estabelecido firmemente da sociedade britãnica, como um dos melhores de todos os vinhos, rodeado de rituais e de um certo grau de reverência". Mais, o governo britãnico considerava o vinho do Porto "essencial" para a moral do soldados. Como oficial do exército e membro da aristocracia, o Duque de Oxford, personagem do 'The King's Man', interpretada por Ralph Fiennes, estaria "muito familiarizado" com o vinho do Porto.

"Este vinho exclusivo celebra os princípios que estão subjacentes à história e tradição da Taylor's e são também a chave da lenda Kingsman. Entre estes estão o dever e a determinação, o respeito pelo património e o artesanato, juntamente com um sentido genuinamente britânico de subestimação, elegância e estilo", refere a marca em comunicado. Para o produzir, a Taylor's recorreu às suas "extensas reservas" e que incluem "um pequeno tesouro de vinhos sem preço e historicamente muito importantes".

Elaborado a partir das primeiras videiras plantadas após a praga da filoxera ter devastado o Douro, na década de 1870, este é um vinho que nasce "sob a sombra da devastação" da Grande Guerra e da Grande Depressão, que se seguiu, e que "simboliza a resiliência e a capacidade de, com o tempo e a arte do lote, alcançar, agora, o auge do equilíbrio e harmonia". E que chega ao mercado em ano de pandemia. Das 700 garrafas que foram produzidas, 150 destinam-se ao mercado nacional.