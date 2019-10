Maior encontro de vinhos brancos em Portugal este fim de semana

O maior encontro de vinhos brancos em Portugal acontece já nos dias 19 e 20 de outubro. A segunda edição de Monção & Melgaço – The White Experience é realizada pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV).

O evento, com lugar nas Termas de Melgaço, contará com provas de vinhos de diferentes geografias do mundo e ainda masterclasses, conversas com produtores e visitas a quintas. Haverá espaço ainda para um seminário dedicado ao tema “A Casta Alvarinho em Monção e Melgaço – Viticultura de precisão para potenciar a excelência”, que conta com a participação de Rogério de Castro e de Isabel Valin, Susana Mendes, Paulo Fernandes, Ana Sofia Rodrigues e Joaquim Mamede Alonso, intervenientes em projetos de investigação da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

“O Acordo Alvarinho permitiu-nos trabalhar a sub-Região de Monção e Melgaço com a exclusividade que lhe é merecida, representando um território único que dá origem a alguns dos grandes brancos portugueses. Esta sub-Região é, pois, a grande anfitriã do maior encontro de vinhos brancos que atualmente se faz em Portugal e onde trazemos produtores de renome a nível nacional e internacional para provar, discutir e descobrir o potencial de grandes castas”, destaca Manuel Pinheiro, Presidente da CVRVV em comunicado.

O encontro destina-se a apreciadores, enófilos e ao público em geral.