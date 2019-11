Maior loja online de vinhos para o Natal vai estar em Marvila

A maior loja de vinhos online para o Natal chega a Marvila a 30 de novembro e oferece um evento com prova gratuita de 600 novidades, entre os 5 e os 50 euros, de mais de 70 produtores representados. O Adegga WineMarket decorre entre as 14 e as 21 horas e garante uma prova de qualidade, na qual estão presentes mais de 120 vinhos com 90 ou mais pontos atribuídos pelas principais publicações da especialidade nacionais e estrangeiras.

Na sala premium haverá uma seleção de vinhos raros e especiais a que o público pode aceder com bilhete específico de prova, devidamente orientada por uma equipa liderada pelo sommelier Rodolfo Tristão. Além dos vinhos, há, também, harmonizações: Esporão, Quinta Maria Izabel, Symington e Quinta do Gradil são os quatro produtores presentes com “Mesa do Chef”, com vinhos e petiscos para desfrutar.

O Tejo é a região em destaque na edição deste ano e sobe ao Palco Adegga como anfitriã de apresentações sobre o terroir e o perfil dos seus vinhos. Num evento feito de boas experiências e de descobertas, o Adegga Rising Stars dá lugar a uma seleção de jovens enólogos e projetos em ascensão como Bebes.Comes (Dão), Herdade da Anta de Cima (Alentejo), Hugo Mendes (Lisboa), Herdade de Pegos Claros (Península de Setúbal), Rosa da Mata (Dão), Quinta da Ramalhosa (Dão), Quinta do Olival da Murta (Lisboa) e Titan of Douro (Douro).

Há, ainda, outras propostas como o Adegga Ânfora – que permite conhecer uma selecção de vinhos com estágio ou fermentação em ânforas de barro ou talhas – ou o Adegga Bio, que revela uma selecção de vinhos com produção biológica, biodinâmica, sustentável ou natural.

Na semana do evento, a equipa do Adegga WineMarket disponibiliza a lista oficial da sala premium com alguns dos melhores vinhos de Portugal, para além da lista dos 50 Best Values by André Ribeirinho, com recomendações para provar e…comprar. A compra do bilhete loja garante o acesso ao evento, com acesso às 600 novidades presentes, e inclui a possibilidade de utilizar o valor da entrada na compra de vinhos na loja do evento, aberta durante 10 dias (de 20 de Novembro a 2 de Dezembro) e com entrega gratuita para 6, 12 ou mais garrafas.

Com lotação limitada e aumento do espaço de prova, o Adegga WineMarket é um evento projetado para garantir conforto, apostando em soluções como o SmartWineGlass, um copo “inteligente” que assegura o envio da informação por e-mail de todos os vinhos provados durante o evento.

O primeiro Adegga WineMarket aconteceu há 10 anos em Lisboa e, ao assinalar uma década com 29 edições em vários locais, regressa a Marvila para celebrar o vinho e preparar um Natal que se prova no copo.