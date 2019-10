Microsoft aumenta família Surface: Laptop 3, Pro X, Pro 7 e auriculares para 24h

A partir de Nova Iorque, a Microsoft apresentou algumas das novidades da linha Surface. A “família” aumentou, com novos materiais nos modelos Laptop e mudanças nos equipamentos Pro.

O novo Surface Laptop 3 pode não ser particularmente diferente em comparação com o antecessor, mas há algumas mudanças a nível de processador e tamanhos. O Laptop 3 estará disponível em dois tamanhos (13,5 e 15 polegadas) e contará com carregamento rápido. Este equipamento tem ainda um trackpad 20% maior, em comparação com o antecessor.

Panos Panay referiu diversas vezes que as grandes mudanças “estão nos pormenores” dos equipamentos. No que toca aos Laptop, o modelo de maiores dimensões contará com um processador desenvolvido em parceria com a AMD. O modelo de 13,5 polegadas assegura a continuidade com os processadores da Intel – é possível escolher, dentro do universo Intel 10th Gen Core, as opções Core i5 ou i7. Os Laptop 3 vão estar disponíveis em quatro cores: preto, prata, dourado e azul.

Outra das novidades é o Surface Pro X, um equipamento que quer piscar o olho aos artistas. Este Surface pesa cerca de 760 gramas, é mais fino e vai tirar partido da funcionalidade “always on”. Sendo mais fino, há que abdicar de determinadas opções, como uma entrada para jack 3,5 mm.

O Pro 7 é um equipamento dois em um da Microsoft, com processador da Intel. Não há consideráveis alterações ao design deste equipamento da tecnológica, mas há novidades na área das portas disponíveis. O Pro 7 chega ao mercado com uma porta USB-C e a geração mais recente de processadores da Intel. O ecrã tem 12,3 polegadas e a versão base arranca na configuração que disponibiliza 128GB de armazenamento e 4GB de RAM.

Auriculares com integração no Office

A linha Surface da Microsoft conta agora com auriculares que prometem uma experiência totalmente sem fios. Os Surface Earbuds são a aposta para concorrer no mercado dos auriculares livres de fios, com a novidade de integração com o Office 365.

Os auriculares sem fios têm sido uma aposta de várias marcas, em que os exemplos mais conhecidos são os AirPods da Apple.

A tecnológica americana aposta num visual ligeiramente diferente, com um painel de toque de consideráveis dimensões – algo que poderá não ser consensual entre os consumidores. A Microsoft indica que a bateria tem a duração de 24 horas.

A empresa explica que teve em conta fatores “como o conforto” e a “ergonomia” para chegar ao design destes Surface Earbuds. Mas a grande aposta destes gadgets está ligada à produtividade – uma das bandeiras da linha Surface, aliás. Cada Earbud conta com dois microfones e tecnologia para reduzir o ruído. Assim, podem ser usados para ditar notas ou até ter acesso a indicações durante apresentações PowerPoint, por exemplo.

Com controlo de gestos, podem ser usados também durante apresentações de PowerPoint ou outros produtos Office, para poder avançar slides ou reproduzir conteúdos multimédia. Mas os Earbuds da Microsoft não têm apenas integração “dentro de casa”: há também integração direta com o serviço de streaming Spotify, foi indicado na apresentação.

Os Surface Earbuds vão estar disponíveis no final do ano, com um preço recomendado de 249 dólares (cerca de 227 euros). Resta agora saber se Portugal está na lista de disponibilidade deste equipamento.

A Microsoft apresentou ainda um tablet-telefone com dois ecrãs, de que falamos aqui.