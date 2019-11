Moët Impérial celebra 150º aniversário com edição limitada

A primeira garrafa de Brut Impérial, agora conhecida como Moët Impérial, foi lançada no mercado em 1869 e tornou-se no champanhe mais exclusivo e emblemático da Moët & Chandon. Agora, e para celebrar este 150º aniversário, a Maison Moët & Chandon lança uma edição limitada deste ícone.

Brut Impérial foi o nome dado ao champanhe brut não-vintage da casa, em homenagem ao relacionamento de longa data da Moët & Chandon com a família imperial francesa. O primeiro carregamento foi programado para coincidir com o centenário do nascimento de Napoleão Bonaparte, uma homenagem ao fiel patrocínio do Imperador da França e à sua comitiva que trouxeram uma distinção gloriosa à Maison.

“O Moët Impérial tem estado presente nos eventos sociais de desportivos mais importantes, ao longo dos tempos. Em 1967 Dan Gurney celebrou a vitória nas 24 horas de Les Mans abrindo uma garrafa que agitou e despejou sobre o público e em 1971 Jackie Stewart repetiria o gesto ao ganhar o Grande Prémio de Silverstone em F1. Em 1977, quando o Studio 54 foi inaugurado, Andy Warhol recebeu convidados como David Bowie, Woody Allen, Jerry Hall, Lauren Bacall, de Moët Impérial na mão. O tenista Roger Federer é por seu turno embaixadora da casa francesa desde 2012 ano em que afirmou: “Sinto-me honrado de fazer parte desta família. Moët Imperial é um símbolo de sucesso global””, lembra a Moët & Chandon em comunicado.

Nesta nova garrafa, de edição limitada, o Moët Impérial surge com um logotipo redesenhado que transforma o “I” de “Impérial” num novo símbolo para o seu champanhe mais emblemático. “O “I” é um distintivo de honra deste marco histórico, um tributo à preciosa história de 150 anos e que deve de ser celebrada no grande estilo pelo qual a Casa, fundada em 1743, é reconhecida”, destaca a empresa.

À venda, em exclusivo, nos supermercados El Corte Inglès, o Moët Impérial de edição limitada tem um preço de venda ao público recomendado de 42 euros. Para assinalar a data, foi, também, criado um estojo especial, cujo preço é de 42,95 euros.