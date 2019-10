Não se esqueça de ler o rótulo dos produtos alimentares

O nutri-score é um código de cores – verde, verde-claro, amarelo, laranja e vermelho – e de letras – A a E – colocado no rótulo do produto, que atribui uma nota global a cada alimento. O nutri-score é uma tentativa de ajudar o consumidor a compreender a mensagem, ajudando-o a tomar as melhores decisões.

Com esta escala, pretende-se mostrar a qualidade nutricional dos alimentos e, ao mesmo tempo, apostar numa interpretação fácil e rápida. Um A sobre verde ou um E em cima de vermelho possui, na zona que os medeia, uma escala progressiva que distingue um alimento nutricionalmente mais interessante de outro no polo oposto.

Várias Associações Europeias de Consumidores, membros da Organização Europeia dos Consumidores (BEUC), lançaram uma petição para que o nutri-score se torne obrigatório nos 28 países da União Europeia, indica a Deco.

Se a meta de um milhão de assinaturas for alcançada – a data-limite é 8 de maio de 2020 -, a Comissão Europeia terá de analisar a petição. Com caráter opcional, o nutri-score foi adotado em França, Bélgica e Espanha. Em Portugal são já alguns os produtos que apresentam esta sinalética.