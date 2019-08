Nike lança um novo serviço de assinatura para calçado infantil

Mesmo a tempo das compras do regresso às aulas, a Nike anunciou hoje oficialmente a sua entrada no mercado de serviços de assinatura com o lançamento de um “clube dos ténis”

O novo programa, chamado Nike Adventure Club, foi criado especificamente para tornar as compras do regresso às aulas mais fáceis para os pais que tentam acompanhar as necessidades relacionadas com o vestuário dos seus filhos, em plena fase de crescimento.

Em vez de levar as crianças à loja e experimentar par a par, para, finalmente, encontrar algo que a criança goste, o novo clube da Nike propõe uma nova maneira de comprar: a empresa envia de quatro a uma dúzia de pares de sapatos por ano, para qualquer parte do mundo, dependendo do tipo de assinatura que os pais escolherem.

O clube atende crianças com calçado de tamanhos 19,5 a 40 ou, aproximadamente de 2 a 10 anos. Os valores para pertencer ao clube começam nos 17 euros por mês. Com este plano inicial, a Nike enviará novos sapatos a cada 90 dias. Por 26,77 euros por mês, as crianças recebem seis pares por ano. E por 44,61 euros por mês, as crianças vão adquirir novos sapatos todos os meses.

A escolha do plano mais caro pode até parecer excessiva, à priori, mas não para os pais das crianças mais ativas, aquelas que usam ténis todos os dias, praticam desporto ou costumam estragar os seus sapatos rapidamente.

De acordo com a American Orthopaedic Foot & Ankle Society, crianças menores de 16 meses crescem mais de meio metro a cada dois meses. Dos 16 a 24 meses, elas crescem uma média de metade do tamanho de um pé a cada três meses. Dos 24 a 36 meses, é metade do tamanho de um pé a cada quatro meses. E com mais de três anos crescem metade do tamanho de um pé a cada 4 a 6 meses. Isso significa que algumas crianças mais velhas só precisam de substituir os sapatos duas vezes por ano. Com este inovação, a empresa permite que os pais atualizem ou diminuam os seus planos de assinatura a qualquer altura. E também há a opção de colocá-lo em pausa.

Uma vez inscritos, os pais irão receber um e-mail com uma seleção de mais de 100 estilos de ténis da Nike e da Converse para que possam escolher com os seus filhos. Eles selecionam quais sapatos querem receber, e então os calçados são enviados para a casa numa caixa com o nome da criança. Esta caixa também inclui um “kit de aventura” cheio de atividades e jogos para os pais realizarem com os seus filhos, além de adesivos e de um pequeno presente.

O kit é criado em parceria com a organização sem fins lucrativos KaBoom, que está focada em incentivar as crianças a levarem estilos de vida saudáveis. E se, por acaso, os sapatos forem do tamanho errado, as trocas serão gratuitas dentro de uma semana da entrega.

O programa inclui ainda uma componente de reciclagem. Duas vezes por ano a Nike envia uma bolsa pré-paga onde os pais podem devolver os sapatos usados dos seus filhos, que serão doados para famílias necessitadas ou reciclados através da Nike Grind, um programa que separa a borracha, a espuma, as misturas de couro e têxteis e incorpora-os em novos produtos, tais quais calçados, roupas e superfícies de jogo.

“Nós vemos o Nike Adventure Club como um lugar único dentro da Nike, e não apenas o primeiro clube de ténis para crianças”, diz Dave Cobban, vice-presidente do Nike Adventure Club, num comunicado sobre o lançamento. “Ele oferece uma ampla gama de opções para crianças, enquanto, ao mesmo tempo, remove um ponto de fricção para os pais que estão a comprar em nome deles.”

A Nike tem testado o programa desde 2017, quando era conhecido como Easy Kicks. O teste atingiu 10.000 membros. A empresa não é a primeira a lançar uma assinatura a pensar nas crianças. Este ano, a Foot Locker assumiu uma participação minoritária na empresa de assinatura de roupas infantis Rockets of Awesome e a Walmart fez uma parceria com a startup infantil de roupas Kidbox. Por isso, a moda parece estar aí para ficar.

O Nike’s Adventure Club está a ser lançado esta semana.