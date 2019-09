Nokia lança novo telemóvel concha já com 4G, perfeito para os nostálgicos

O telemóvel toca, não se sabe quem é ainda. É preciso abrir uma espécie de concha – ouve-se o barulho ‘click’ da abertura do telefone – para vermos quem nos liga. Esta parece ser uma cena tirada de um filme dos anos 2000, mas não é. A Nokia lança este mês o 2720 Flip, um telemóvel no tal formato concha, outrora popular e que é lançado a pensar em quem é nostálgico e não quer perder algumas das tecnologias mais atuais, nomeadamente na ligação à internet.

A HMD Global, empresa que detém a marca Nokia, anunciou o telemóvel durante a feira IFA 2019. Na ficha técnica do 2720, estão dois ecrãs (um interno de 2,8 polegadas e um externo de 1,3 polegadas), conexão 4G e acesso ao WhatsApp, Facebook e Google Assistant, além de uma bateria de longa duração – o que sempre distinguiu os telemóveis da Nokia.

O Nokia 2720 chega às lojas no final do mês e vai custar cerca de 89 euros. O telemóvel pode ser considerado uma nova versão do 2720 original, que foi lançado em 2009. Com o design de concha, o telefone não é a escolha certa para quem gosta de ver filmes ou séries no seu smartphone: o ecrã é bem pequeno e não tem o melhor dos ecrãs. As cores, o contraste e o brilho são mais equiparáveis com o que era visto nos telefones antigos e menos com o que se vê nos smartphones de hoje.

Ambos os ecrãs não têm a tecnologia tátil, por isso, toda a digitação e comandos são feitos através do teclado físico e alfanumérico, como era habitual antes da era do iPhone e companhia. Um ponto positivo é que as teclas são grandes e espaçadas, o que evita possíveis enganos durante a digitação.

O peso de 118 gramas contribui para o conforto. O modelo conta com uma câmara de 2 megapixels e flash, mas estas são imagens simples e muito aquém do que estamos acostumados a ver nos smartphones modernos.

O modelo oferece 4 GB de armazenamento interno (expansível até 32 GB). E a sua bateria de 1.500 mAh, promete uma duração de até 28 dias no modo stand by.‌ Outros recursos incluem Bluetooth 4.0, entrada jack para auscultadores e uma lanterna. É possível também usar o telefone como um ponto de acesso para partilhar a conexão 4G. Por fim, há um botão de emergência que envia mensagens e liga para cinco contactos de confiança em caso de possíveis acidentes.