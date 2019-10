Nova funcionalidade do Whatsapp é das mais desejadas

É uma preocupação constante da aplicação de mensagens Whatsapp tornar mais fácil a sua utilização – o que garante que seja uma ferramenta sempre útil. A pensar nisso, está prestes a surgir uma nova funcionalidade que melhora significativamente a experiência de utilização.

O Whatsapp já está a trabalhar numa nova ferramenta de pesquisa, bem mais completa do que a atual, que permitirá encontrar conteúdos que vão além do texto, como imagens, vídeos, documentos e as já populares notas de voz. De notar que a atual ferramenta permite apenas localizar um texto concreto dentro dos chats, nas mensagens trocadas.

A nova ferramenta vai permitir até mesmo encontrar as imagens GIF trocadas, através de uma busca seletiva dos conteúdos mais populares dentro do Whatsapp.

Na parte superior do ecrã irá estar aparecer uma barra de pesquisa onde se poderá introduzir a palavra-chave dos conteúdos a encontrar. Estará também disponível um historial dos conteúdos pesquisados, debaixo do ícone respetivo.

Já em relação ao resultado da busca, este será apresentado de forma bastante gráfica, com uma pré-visualização, por exemplo, das imagens que procuramos para que não restem dúvidas sobre se é o certo ou não – e assim evitamos ter que abrir múltiplos ficheiros até encontrarmos o que pretendemos.

A ferramenta está disponível apenas na versão beta, não se sabe se teremos de esperar semanas ou meses para que seja incorporada definitivamente nas versões Android e iOS.