Esta é a nova funcionalidade do WhatsApp que já está a ser testada

De acordo com a WABetaInfo, o novo recurso já está em funcionamento numa versão beta para Android e, em breve, poderá ser visto também na versão oficial do WhatsApp.

Essencialmente, a ferramenta irá permitir ocultar todas as atualizações de estado que tivessem sido silenciadas na sua lista dos contactos. Quando o novo recurso já estiver ativado no seu aparelho, vai ficar visível um novo botão ‘Ocultar’ no cabeçalho da secção de atualizações de estado.

O utilizador que optar pelo modo oculto poderá restaurar a visibilidade das atualizações quando desejar, é só pressionar a opção ‘Mostrar’, que o conteúdo ocultado ficará visível novamente.

WhatsApp poderá integrar Facebook Pay

O WhatsApp também está a trabalhar na integração do Facebook Pay para a sua versão em Android. Aparentemente, isto será um acréscimo ao WhatsApp Pay. Rumores indicam que a integração do Facebook Pay com o WhatsApp já está a ser testada no México.

Há uma outra novidade do WhatsApp para o iOS à vista. Segundo informações, a aplicação no iPhone se tornará mais precisa, no que diz respeito ao ajuste de texto, emojis e adesivos nas fotos, vídeos e GIFs. Foi relatado que estes incrementos já estão disponíveis na versão beta do WhatsApp para iOS. A expectativa é de que eles também sejam estendidos às atualizações de estado.