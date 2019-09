O cão robô mais famoso do mundo já está à venda (mas não é para todos)

Desde junho, a Boston Dynamics tem vindo a falar no lançamento do robô Spot (antes conhecido como SpotMini). O cão robô não irá estar propriamente à venda ao público, mas uma empresa com uma boa ideia vão poder adquiri-lo, indica o The Verge.

O Spot vai a qualquer lugar que lhe ordenem, evitando obstáculos e mantendo o equilíbrio em circunstâncias extremas. O robô pode ainda transportar até quatro módulos de hardware, oferecendo às empresas uma forma de trocar as competências que são necessárias para diferentes tipos de trabalho. Por exemplo, se estiver a verificar fugas de gás, pode criar um detetor de metano, ou se precisar de conectividade de longa distância, poderá conectar um módulo de rede de rádio. A Boston Dynamics também já está a equipar unidades com equipamentos LIDAR da Velodyne (utilizados nos carros autónomos) para criar mapas a três dimensões de espaços interiores. O exterior também se encontra em cima da mesa, já que o Spot foi desenhado para funcionar à chuva.

Mas o Spot também dança. Os seus movimentos podem ser programados com um módulo de computação externo. A Boston Dynamics já está a trabalhar com o laboratório de inovação do Cirque du Soleil para ver como seria usar o Spot em palco.

Por enquanto, a Boston Dynamics está concentrada no uso do Spot apenas em espaços fechados e controlados. A empresa também já revelou não estar interessada em usar o cão robô como arma, apesar das suas origens militares.

O Spot ainda está longe de ter autonomia total, apesar do que possa transparecer dos vídeos. Uma demonstração popular mostra o robô a abrir uma porta, rodando cuidadosamente a maçaneta e abrindo-a com uma perna. Mas isso não quer ainda dizer que o Spot consegue reconhecer portas, encontrar maçanetas e abri-las. O vídeo mostra o protocolo “handle”, em que o controlador navega a garra do do robô.

Ainda assim, há muita coisa que o Spot pode fazer que simplesmente não era possível antes, e é fácil ver por que a Boston Dynamics está entusiasmada. Nos últimos 20 anos, houve grandes avanços na automação, mas esta ainda está amplamente restrita ao mundo digital. Se a plataforma avançar, o Spot poderá oferecer uma nova maneira de os programas de computador interagirem com o mundo físico, um poder que pode ter um enorme impacto na tecnologia e na sociedade em geral.