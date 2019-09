O monge robô que quer atrair jovens ao budismo

O templo budista Kodaiji foi construído há mais de 400 anos e a pensar nos próximos, o mais recente monge é um robô. Chama-se Mindar e com o monge Tensho Goto a considerar que há um afastamento dos jovens japoneses da religião, espera que assim se possa chegar às novas gerações, já que a forma mais tradicional não está a resultar. Mindar não é para atrair turistas e até se espera que possa adquirir sabedoria ilimitada.

“Este robô nunca vai morrer. Vai continuar a atualizar-se e a evoluir. É essa a maravilha do robô. Pode armazenar conhecimento para sempre”, salientou Tensho Goto à AFP. Esta expectativa que possa aprender está ligada à inteligência artificial de Mindar, que o monge acredita que pode mudar o budismo. Foi criado por cientistas da Universidade de Osaka e representa uma versão futurista de Kannon, a deusa da compaixão. Custou um milhão de dólares, cerca de 900 mil euros, e desde o início do ano que está no templo de Quioto, no Japão, que já foi visitado pelo presidente francês Emmanuel Macron.

Mindar fala em japonês, inglês e chinês sobre compaixão e os perigos do desejo, raiva e ego. Foi concebido em parceria com um professor de renome na área da robótica, Hiroshi Ishiguro, e a escolha não foi dar uma aparência completamente humana ao robô. Mexe o tronco, braços e cabeça, mas tirando na cabeça e mãos, estão à vista os fios e restante material que o compõem. Fala num tom suave, mas não está a agradar a todos.

Numa sondagem feita pela Universidade de Osaka, há quem admita que o robô o fez pensar “sobre o bem e o mal”. No entanto, está também a ser considerado um Frankenstein ou demasiado falso, principalmente por ocidentais. Além disso, é visto por alguns como um sacrilégio. “Os japoneses não têm preconceitos contra robôs. Fomos criados com banda desenhada nas quais os robôs são nossos amigos. Os ocidentais pensam de forma diferente”, afirmou Tensho Goto.

Goto referiu ainda que “obviamente uma máquina não tem alma”, mas realçou como a fé budista não é sobre acreditar em Deus, mas sim “em seguir o caminho de Buda”. “Por isso, não importa se é representado por uma máquina, um bocado de ferro ou uma árvore”, disse. O monge espera que Mindar possa “tocar os corações e mente das pessoas”.